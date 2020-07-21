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Yabancı kararı uygulanacak

Giriş Tarihi: 21.7.2020 ABONE OL
Yabancı kararı uygulanacak
Özdemir yeni yabancı kuralı için de şunları söyledi: "Bir defa yabancı sözleşme sıralamasında değişiklik yapmadık. 14 tane yapabilirler. Sahada 8 olacak, 6'sı kulübede olabilir. Bir takımda 3 Türk futbolcunun herhalde oynama hakkı vardır. Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz ediyor anlamadım. 2019-20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52! Bizim rakam 8... Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar. "Ben disipline gelmem" diyor. TFF kararı aldı ve uygulayacak. Çok kulübümüz Tahkim'e gitti. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz."
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Yabancı kararı uygulanacak
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