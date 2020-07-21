Yarım milyarlık şampiyon

2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun şampiyonu bitime bir hafta kala belli oldu… 2014'ten bu yana Başakşehir adıyla mücadele veren turuncu- lacivertliler, 6. yılında ilk şampiyonluğuna ulaştı. Son 5 sezonu ilk 4'te bitiren İstanbul ekibi, son 3 yılda transfer ettiği 36 futbolcu için 17.8 milyon Euro (yaklaşık 140 milyon TL) verirken, bu sezon 45 milyon Euro (353 milyon TL) maaş ödeyerek yarım milyar lira harcadı.



ARDA 4.5, CLICHY 3.5 MİLYON EURO

Oyunculara ödediği maaşlar hakkında net bilgilerin olmadığı Başakşehir'in, Barcelona'dan kiraladığı ve devre arasında yolların ayrıldığı Arda Turan'a 4.5 milyon Euro, Clichy'ye ise 3.5 milyon Euro maaş ödediği biliniyor. 35'lik Robinho 2 milyon Euro alırken, Visca, Caiçara ve Gökhan İnler ise 1.5 milyon Euro'ya oynuyor. Bu arada kadrosunda büyük bir değişime gitmek zorunda kalacak olan Başakşehir'de 13 futbolcu 30 yaş üstünde... Robinho (35), Skrtel (35), Gökhan İnler (35), Clichy (34), Demba Ba (34), Mehmet Topal (33) ve Epureanu (33) takımın en yaşlı oyuncuları arasında bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi Futbol Araştırmaları Merkezi CIES'in çalışmasına göre Avrupa'nın 30.3 ile en yaşlı 4. ilk 11 yaş ortalamasına sahip.



KUPAYI PAZAR GÜNÜ ALACAK

Başakşehir şampiyonluk kupasını pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir'in elinden alacak. Turuncu-lacivertliler, TFF'den karşılaşmanın ardından evlerine geçip, kupayı kendi sahalarında havaya kaldırmak istediklerini ilettiler. Bu arada ligin 6. farklı şampiyonu, başarısının karşılığında federasyondan 36 milyon lira da prim kazandı.