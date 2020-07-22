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3. 2. play-off ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan karşılaşmada Yasin Kol düdük çalıyor. Karşılaşmayı canlı olarak sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 19:59 Son Güncelleme: 22.7.2020 20:18 ABONE OL
Belediye Derincespor - Karşıyaka | CANLI İZLEYİN

TFF 3. Lig 2. Grup yarı final maçında Mardan Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Belediye Derincespor: Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih Öztekin

DERİNCESPOR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANAL?

Belediye Derincespor - Karşıyaka maçı bu akşam saat 20:00'den itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

TARAFTARA DEV EKRAN

Antalya'daki yarı final maçında corona virüsü salgınına alınan tedbirler nedeniyle takımlarını zorunlu olarak yalnız bırakacak Karşıyaka taraftarları, mücadeleyi dev ekranda izleyecek.

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Belediye Derincespor - Karşıyaka | CANLI İZLEYİN
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