Belediye Derincespor - Karşıyaka | CANLI İZLEYİN

TFF 3. Lig 2. Grup yarı final maçında Mardan Stadyumu'nda Belediye Derincespor ile Karşıyaka karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Belediye Derincespor: Akın İsmail, Koray, Muhammet Fatih, Efe, Tayfun, Sercan, Cihan, Yiğitali, Yunus, Tayfur, Rıdvan

Karşıyaka: Erdoğan, Cenk, Mustafa, Doğukan, Hakan, Arif, Namık, Metin, Onur, Battal, Muhammet Fatih Öztekin

DERİNCESPOR KARŞIYAKA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANAL?

Belediye Derincespor - Karşıyaka maçı bu akşam saat 20:00'den itibaren A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

TARAFTARA DEV EKRAN

Antalya'daki yarı final maçında corona virüsü salgınına alınan tedbirler nedeniyle takımlarını zorunlu olarak yalnız bırakacak Karşıyaka taraftarları, mücadeleyi dev ekranda izleyecek.