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Mirin'i ise yedekte tutuyor

Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Beşiktaş Mirin'i ise yedekte tutuyor
Toulouse, sezon başında kiraladığı Isimat-Mirin'in satın alma opsiyonunu kullanmayarak oyuncuyla yollarını ayırdı. Ruiz'in gidişinin ardından Roco'ya da veda edecek olan Beşiktaş, tekrar takıma dönecek olan Mirin'i ise yedekte tutuyor. Stopere iki transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, iyi bir teklif gelene dek Mirin'i göndermeyecek ve Fransız futbolcudan bonservis bedeli kazanacak. Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mirin, takımda kalması halinde önümüzdeki sezon için 1.2, sonraki yıl için de 1.3 milyon Euro garanti ücret alacak.
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Beşiktaş Mirin'i ise yedekte tutuyor
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