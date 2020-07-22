Beşiktaş Mirin'i ise yedekte tutuyor

Toulouse, sezon başında kiraladığı Isimat-Mirin'in satın alma opsiyonunu kullanmayarak oyuncuyla yollarını ayırdı. Ruiz'in gidişinin ardından Roco'ya da veda edecek olan Beşiktaş, tekrar takıma dönecek olan Mirin'i ise yedekte tutuyor.ve Fransız futbolcudan bonservis bedeli kazanacak. Ocak 2019'da 350 bin Euro bonservis bedeli ile transfer edilen Mirin, takımda kalması halindegaranti ücret alacak.