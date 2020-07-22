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'ın teklifi reddedildi!

Önümüzdeki sezon için çalışmalarını sürdüren 'ta hedef bonservisi Inter'de bulunan 'du. Geride bırakacağımız sezonu Ascoli'de geçiren Gavillon için Beşiktaş'ın yaptığı teklif reddedildi...

Giriş Tarihi: 22.7.2020 14:03 ABONE OL
Beşiktaş'ın Andrew Gravillon teklifi reddedildi!

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda takımdan ayrılan Ruiz'in yerine yeni bir stoper alacağı bilinirken, bonservisi Inter'de bulunan yıldız isme teklif yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan medyasında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği bilgilere göre Inter'in bonservisi için 8 milyon euroluk rakam düşündüğü Andrew Gravillon için siyah beyazlılar yoklama yaptı.

NAZİKÇE REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaşlı yöneticiler, Interli yetkililerle konu ile ilgili görüşmelerde bulundu ve oyuncunun durumunu sordu. Inter, bu teklifi kibarca reddetti.

Bunun sebebinin oyuncunun kariyerine Serie A ya da Fransa Lig 1'de oynamak istemesinden dolayı olduğu aktarıldı.

Andrew Gravillon, bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 2277 dakika sahada kaldık.

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Beşiktaş'ın Andrew Gravillon teklifi reddedildi!
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