Caner Erkin düğümü çözülüyor

Derbide gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek sezonu kapatan Caner Erkin için transfer zamanı...

Daha önce oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, ayrılık açıklaması yapıp Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor ile temas kursa da şu ana dek netice alamadı.

Beşiktaş tüm bu gelişmelerin ışığında tecrübeli oyuncuyla ikinci kez masaya oturacak. Caner için 1 milyon euro isteyen Altıparmak, siyah-beyazlılardan da aynı talepte bulunacak.

Ancak yönetim, 31 yaşındaki sol beke 750 bin euro maaş ve 2+1 yıllık sözleşme önerecek. Siyah-beyazlı formayla 3 sezon geçiren Caner Erkin, 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alıyordu.

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