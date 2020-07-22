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Fatih Terim onu istiyor! Gurbetçi futbolcu Cimbom'a...

çalışmalarına devam eden 'da Fatih Terim gelecek sezon bol alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Terim'in uzun süredir takipte olduğu gurbetçi futbolcunun kadroya dahil edilmesi için yönetimle görüştüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 18:19 Son Güncelleme: 22.7.2020 18:29 ABONE OL
Fatih Terim onu istiyor! Gurbetçi futbolcu Cimbom'a...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezon için kolları sıvadı. Sarı kırmızılı kulübün hocası, transferde rotayı Almanya'ya çevirdi.

Terim, son olarak Holstein Kiel takımında kiralık forma giyen Salih Özcan'ı istediğini yönetime bildirdi.

Todofichajes.com'un haberine göre sarı kırmızılı teknik direktör gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefliyor ve bu sebeple derin ve rekabetçi bir kadro oluşturmak istiyor.

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TERİM TAKİPTE

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Fatih Terim, yardımcıları ve scoutları aracılığıyla Salih Özcan'ı uzun süredir takip ettiriyordu.

BONSERVİSİ 5 MİLYON

Öte yandan Salih'in Köln ile 2023 yılına dek kontratının bulunduğu ve Alman ekibinin oyuncusunu 5 milyon euro gibi bir bedelle serbest bırakabileceği ifade edildi.

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Fatih Terim onu istiyor! Gurbetçi futbolcu Cimbom'a...
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