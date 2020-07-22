Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...

Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmaları erken başladı. Son iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılılar, ligin son haftasına girilirken bu defa 5.'lik mücadelesi veriyor.
Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi gelirinden de mahrum olacak olan Aslan, transferde gözünü bonservisi elinde olan isimlere yöneltmişti.
Bu doğrultuda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya gibi isimlerle anlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bir de sol bek istemişti.
Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları da giyen İsmail Köybaşı ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan İsmail Köybaşı'nın Galatasaray'a teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak Fatih Terim'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.
Milli futbolcuya Süper Lig'den iki kulübün talip olduğu belirtildi. İsmail Köybaşı'nın adı gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'la da anılıyor.
31 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyerine Gaziantepspor altyapısında başladı. 2009'da Beşiktaş'a, 2016'da ise Fenerbahçe'ye transfer olan milli sol bek, 2019-20 sezonunda ise Granada'da forma giymişti.