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'den flaş karar! ...

Önümüzdeki yıl yeniden şampiyonluğa ulaşmak isteyen 'da, çalışmaları sürüyor. Saracchi'den memnun olmayan , bir sol bek alınmasını istemişti. Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

Giriş Tarihi: 22.7.2020 11:11 Son Güncelleme: 22.7.2020 11:14 ABONE OL
Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...

'da gelecek sezon için çalışmaları erken başladı. Son iki sezonun şampiyonu sarı-kırmızılılar, ligin son haftasına girilirken bu defa 5.'lik mücadelesi veriyor.

Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...

Gelecek yıl Şampiyonlar Ligi gelirinden de mahrum olacak olan Aslan, transferde gözünü bonservisi elinde olan isimlere yöneltmişti.

Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...

Bu doğrultuda Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan ve gibi isimlerle anlaşan 'da , bir de sol bek istemişti.

Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...

Bir dönem ve formaları da giyen ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...

Takvim'de yer alan habere göre İspanyol kulübü Granada'dan ayrılan 'nın 'a teklif edildiği ortaya çıktı. Ancak 'in menajerler tarafından önerilen tecrübeli sol beki istemediği öğrenildi.

Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...

Milli futbolcuya 'den iki kulübün talip olduğu belirtildi. 'nın adı gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'la da anılıyor.

Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...

31 yaşındaki deneyimli oyuncu, kariyerine altyapısında başladı. 2009'da 'a, 2016'da ise 'ye olan milli sol bek, 2019-20 sezonunda ise Granada'da forma giymişti.

Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...
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Fatih Terim'den flaş karar! İsmail Köybaşı...
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