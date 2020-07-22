İrfan Can Avrupa’ya

ADI uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, İstanbul ekibinden ayrılacağını açıkladı. 2016- 2017 sezonunun devre arasında henüz 22 yaşındayken turuncu-lacivertli ekibe gelen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu, transfer konusu hakkında şunları söyledi: "Gelecek sezon büyük olasılıkla burada olmayacağım, ayrılıyorum. İnşallah başka bir takımın formasını giyeceğim. Hedefim Avrupa" dedi. "
Ada'da gündem Başakşehir
İNGILIZ
basını, Başakşehir'in şampiyonluğunu duyururken İngiltere'de oynayan eski yıldızları anlattı. Robinho, Demba Ba, Martin Skrtel ve Gael Clichy'nin Türkiye'de aynı takımda buluşarak şampiyonluk yaşadıklarını açıklayan Daily Mail, özellikle Demba Ba'nın performansının üzerinde durdu.