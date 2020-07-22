İrfan Can Avrupa’ya

ADI uzun süredir Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehir'in yıldızı İrfan Can Kahveci, İstanbul ekibinden ayrılacağını açıkladı. 2016- 2017 sezonunun devre arasında henüz 22 yaşındayken turuncu-lacivertli ekibe gelen ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olan milli futbolcu, transfer konusu hakkında şunları söyledi:basını, Başakşehir'in şampiyonluğunu duyururken İngiltere'de oynayan eski yıldızları anlattı. Robinho, Demba Ba, Martin Skrtel ve Gael Clichy'nin Türkiye'de aynı takımda buluşarak şampiyonluk yaşadıklarını açıklayan Daily Mail, özellikle Demba Ba'nın performansının üzerinde durdu.