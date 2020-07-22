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Listede 4 isim var

Yönetim; , Şota Arveladze, ve ’la görüşme kararı aldı. Bordo-mavililerin Eddie Newton’la da takıma etkisine göre devam etme ihtimali bulunuyor

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 22.7.2020 ABONE OL
Listede 4 isim var

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu... Listesine 4 ismi dahil eden yönetim; Abdullah Avcı, Şota Arveladze, Robert Prosinecki ve Tayfun Korkut'la masaya oturma kararı aldı. Kayseri'yi çalıştıran Prosinecki ile bu hafta sonu bitecek olan liglerin ardından temasa geçilecek. Diğer üç adayla da önümüzdeki birkaç gün içinde görüşülecek.

ABDULLAH AVCI SICAK BAKIYOR
Bordo-mavililerin, sezonu tamamlayacağı Eddie Newton'la da devam etme ihtimali bulunuyor. Bunun için İngiliz antrenörün takıma etkisi gözlemlenecek. Öte yandan Başakşehir'deki başarılı performansının ardından Beşiktaş'ta görevinden ayrılmak zorunda kalan Abdullah Avcı'nın da bordo-mavili takımı çalıştırmaya sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, görüşmeleri önümüzdeki hafta yapacak.

SÖRLOTH'UN GÖZÜ KRALLIKTA
23 golle Cisse'nin (22) önünde en çok ağları sarsan oyuncu unvanını elinde bulunduran Sörloth, krallık yarışını zirvede tamamlayarak başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor. Norveçli futbolcu, 2 gol atması halinde Trabzon tarihinin tek yabancı gol kralı Şota'yı da yakalamış olacak.

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Listede 4 isim var
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