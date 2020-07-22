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1-1 | MAÇ SONUCU

İngiltere 'in 37'inci haftasında Mancheste rUnited ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla West Ham United ligin bitmesine 1 hafta kala kümede kalmayı garantiledi.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 23:13 ABONE OL
Manchester United 1-1 West Ham United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.

Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio'nun 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı.

Manchester United bu skorla puanını 63'e yükselterek ligde 4. sırada yer aldı.

West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig'de kalmayı garantiledi.

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Manchester United 1-1 West Ham United | MAÇ SONUCU
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