TFF. 1. Lig’de play-off heyecanı! Bursaspor - Adana Demirspor | Karagümrük - Akhisarspor

TFF 1. Lig'de play-off heyecanı başladı. 4 takımın katıldığı play-off turunda Bursaspor - Adana Demirspor ve Karagümrük - Akhisarspor maçları oynanıyor. Bu eşleşmelerden üst tura çıkan takımlar, play-off finalinde karşılaşacak ve bu turu da geçen taraf önümüzdeki sezon Süper Lig'de yer alacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan Bursaspor-Adana Demirspor maçını hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Vefa Stadı'nda oynanan Fatih Karagümrük-Akhisarspor karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalıyor.

TFF 1. LİG'DE NORMAL SEZON PUAN TABLOSU ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU

1 Hatayspor | 66

2 BB Erzurumspor | 62

3 Adana Demir Adana Demir | 61

4 Akhisarspor | 57

5 Karagümrük | 56

6 Bursaspor | 56

PLAY – OFF EŞLEŞMELERİ

Bursaspor - Adana Demirspor

Karagümrük - Akhisarspor

BURSASPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ 11'LERİ

Bursaspor: Çağlar, Shehu, Diarra, Anıl, Kerem Can, Tayfur, Burak A, Burak K, Traore, Özer, Seleznov

Adana Demirspor: Kurtuluş, Mitrovic, Rassoul, Tarık Çamdal, Mehmet, Tevfik, Hasan, Berk, Erkan, Amat, Mehmet Akyüz



BURSASPOR-ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bursaspor-Adana Demirspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanıyor.





KARAGÜMRÜK - AKHİSARSPOR MAÇININ 11'LERİ

Karagümrük: Aykut, Ramazan, Fatih, Attamah, Yalçın, Alparslan, Ndao, Sabo, Zeki, Darri, Sobiech

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Eray, Onur, Tolga, Bertuğ, Uğur Arslan, Kadir, Bjarnason



FATİH KARAGÜMRÜK-AKHİSARSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçı saat 21:00'de başladı ve beIN Sports Max 2'den canlı yayınlanıyor.



