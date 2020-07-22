Türkiye’de futbol hayatın anlamı

Alexandru Epureanu, Medipol Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluğu Rus basınına anlattı. Son 4 yıldır zirveye oynadıklarını ve sonunda başardıklarını söyleyen Moldovalı stoper, "Geçen sezon Galatasaray'a 8 puandan şampiyonluğu verdik ama bu sezon daha sağlam adımlarla ilerledik. Çok zor bir sezon oldu. Sevincimiz iki katına çıktı. Sonunda başardık. Bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum"
diye konuştu.
İNSANLAR ÇOK İÇTEN
İstanbul'da çok mutlu olduğunu kaydeden Epureanu, "İstanbul'u seviyorum ama trafik büyük dert. Onun dışında her şey çok güzel. Restoranlar, tarihi yerler, hepsi harika. İnsanlar çok içten. Futbol Türkiye'de hayatın anlamı gibi"
dedi.