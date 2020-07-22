Türkiye’de futbol hayatın anlamı

Alexandru Epureanu, Medipol Başakşehir ile yaşadığı şampiyonluğu Rus basınına anlattı. Son 4 yıldır zirveye oynadıklarını ve sonunda başardıklarını söyleyen Moldovalı stoper,diye konuştu.İstanbul'da çok mutlu olduğunu kaydeden Epureanu,dedi.