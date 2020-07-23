Abdullah Avcı’nın dersi Trabzonspor

Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Çimşir'le yolların ayrılması sonrası teknik adam arayışlarına başladı...

Nabız yoklanan isimlerden Abdullah Avcı'nın ekibini Bodrum'da topladığı ve Trabzonspor'u çalışmaya başladığı öğrenildi.

En son Beşiktaş'ta görev yapan tecrübeli hocanın, bordo-mavili takımla ilgili tüm detayları ele aldığı, yönetimin teklifine cevap verirken, kadro isteklerini de sıralayacağı belirtildi.

Öte yandan Şota Arveladze'ye de Trabzon'daki eski dostlarından birçok telefon gittiği ancak daha önce bu şehirde görev yapan Şota'nın, Özbekistan'da kalma fikrini koruduğu bildirildi.