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’nın dersi

'da 'in ayrılığı sonrası yeni teknik direktör için arayışlar sürüyor. Bordo-mavili ekibin en güçlü hoca adayı ise . Deneyimli teknik adamın ekibiyle birlikte ekibiyle ilgili tüm detayları çalıştığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Abdullah Avcı’nın dersi Trabzonspor

Trabzonspor yönetimi, Hüseyin Çimşir'le yolların ayrılması sonrası teknik adam arayışlarına başladı...

Nabız yoklanan isimlerden Abdullah Avcı'nın ekibini Bodrum'da topladığı ve Trabzonspor'u çalışmaya başladığı öğrenildi.

En son Beşiktaş'ta görev yapan tecrübeli hocanın, bordo-mavili takımla ilgili tüm detayları ele aldığı, yönetimin teklifine cevap verirken, kadro isteklerini de sıralayacağı belirtildi.

Öte yandan Şota Arveladze'ye de Trabzon'daki eski dostlarından birçok telefon gittiği ancak daha önce bu şehirde görev yapan Şota'nın, Özbekistan'da kalma fikrini koruduğu bildirildi.

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Abdullah Avcı’nın dersi Trabzonspor
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