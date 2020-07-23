Beşiktaş'a bedava golcü! Daniel Keita-Ruel

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 8 ila 10 futbolcu alınacağını söylediği Beşiktaş'ta santrfor mevkii için sürpriz bir isim gündeme geldi. Alman basını, Siyah Beyazlılar'ın Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth ile sözleşmesi sona eren Daniel Keita-Ruel'i kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Ülkenin ünlü spor dergisi Kicker'de yayımlanan haberde bonservisi elinde olan Fransız futbolcunun henüz resmi bir teklif almamasına karşın kariyerine ya Bundesliga 2'de ya da Beşiktaş'ta devam edeceği aktarıldı.

Futbol hayatının şu ana kadarki kısmını Almanya'nın alt lig takımlarında geçiren 30 yaşındaki golcü oyuncu, iki sezondur formasını giydiği Fürth ile çıktığı 61 maçta 19 kez fileleri havalandırabildi. Fanatik'in haberine göre Keita-Ruel'in güncel piyasa değeri ise yalnızca 550 bin euro olarak gösteriliyor.