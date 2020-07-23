Boateng'den Beşiktaş'a veda mesajı!

Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti

Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için bugün takım arkadaşları ve teknik heyete veda eden Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.Boateng, yaptığı paylaşımın altınadiye yazdı.Boateng, Beşiktaş'ta geçirdiği sürede 11 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.