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Boateng'den 'a veda mesajı!

Devre arası transfer döneminde Serie A elkibi 'dan 'a katılan Ganalı yıldız Kevin-Prince Boateng, siyah beyazlı takımdan ayrıldı. Boateng, ayrılırken Beşiktaş'a duygusal bir mesajla veda etti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 22:08 Son Güncelleme: 23.7.2020 22:12 ABONE OL
Boateng'den Beşiktaş'a veda mesajı!
Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdiği için bugün takım arkadaşları ve teknik heyete veda eden Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.

Boateng, Beşiktaş'ta geçirdiği sürede 11 maçta 3 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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Beşiktaş'ta Kevin Prince Boateng, Beşiktaş'a veda etti

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Boateng'den Beşiktaş'a veda mesajı!
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