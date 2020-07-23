Falcao ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı!

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelmişti ancak Kolombiyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar neticesinde takıma istenen katkıyı veremedi.
Bu durum teknik direktör Fatih Terim'in de tepkisini çekerken, tecrübeli hoca ligin bitimine 2 hafta kala yıldız ismin sezonu kapattığını duyurmuştu.
Geldiği günden bu yana Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de kritik maçların çoğunu kaçıran golcü isimden taraftarlar da desteğini çekti.
SOSYAL MEDYADAN İŞARET ETTİ
Takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli yıldız, sosyal medya hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı.
İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden Inter Miami takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti.
Galatasaray formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan Radamel Falcao, 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.