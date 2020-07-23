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Falcao ayrılığı hesabından doğruladı!

'a geldiği gün binlerce taraftarın karşıladığı , hayal kırıklığından öteye gidemedi. Galatasaray kariyerinde sakatlıklarla boğuşan Falcao'nun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Yıldız isim sosyal medyadan bu iddiaları doğrular nitelikte bir hamle yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 14:39 Son Güncelleme: 23.7.2020 14:44 ABONE OL
Falcao ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı!

'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı takıma büyük ümitlerle gelmişti ancak Kolombiyalı futbolcu yaşadığı sakatlıklar neticesinde takıma istenen katkıyı veremedi.

Falcao ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı!

Bu durum teknik direktör 'in de tepkisini çekerken, tecrübeli hoca ligin bitimine 2 hafta kala yıldız ismin sezonu kapattığını duyurmuştu.

Falcao ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı!

Geldiği günden bu yana Şampiyonlar Ligi ve 'de kritik maçların çoğunu kaçıran golcü isimden taraftarlar da desteğini çekti.

Falcao ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı!

SOSYAL MEDYADAN İŞARET ETTİ

Takımdaki geleceği merak konusu olan tecrübeli yıldız, hesabı üzerinden sürpriz bir hamle yaptı.

Falcao ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı!

İngilizlerin efsane futbolcusu 'ın kurduğu ve MLS'te mücadele eden Inter Miami takımını takibe alan Falcao'nun bu hareketi dikkat çekti.

Falcao ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı!

formasıyla bu sezon toplamda 22 karşılaşmada görev alan , 11 gol atarken 1 de asist yaptı. Kolombiyalı futbolcunun sarı-kırmızılı takımla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Falcao ayrılığı sosyal medya hesabından doğruladı!
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