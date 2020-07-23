Fenerbahçe Brahim Darri transferini bitirdi!

Yaşanan mali sorunlara pandemi sonrası krizinde eklenmesiyle birlikte Fenerbahçe, transferde düşük bütçeli oyunculara yönelmişti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te harikalar yaratan Brahim Darri ile ilgilenen sarı-lacivertli ekip, transferde mutlu sona ulaştı.

Ajansspor'un haberine göre Sarı Kanarya, 25 yaşındaki sol kanat oyuncusunun transferini için her türlü anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fas asıllı Hollandalı futbolcunun Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve Fatih Karagümrük cephesinin de bu transferi doğruladığı öğrenildi.

Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından bu transferin tamamlanması bekleniyor.

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan Brahim Darri, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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