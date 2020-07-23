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'ye Tangocu !

'de bir kez daha hayal kırıklığı ile tamamlanan sezonun ardından çalışmaları sürüyor. 'den dolan boşluğa bir takviyesi yapmak isteyen yönetimin hedefinde Arjantinli yıldızlar var. İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası olması beklenen o isimler...

Giriş Tarihi: 23.7.2020 11:03 Son Güncelleme: 23.7.2020 11:10 ABONE OL
Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!

Sezon başında büyük ümitlerle edilen 'de hayal kırıklığı yaşayan yeni 10 numarasını arıyor.

Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!

Bilindiği üzere corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından , bir daha forma giymemişti.

Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!

Alman yıldız ilk olarak yönetimden habersiz olarak ameliyat masasına yatmış, daha sonra ise alacaklarından dolayı sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!

, ile 'lık olurken yıldız futbolcunun yerine takıma katacağı isimler ile ilgiki de çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!

Roma formasını giyen Javier Pastore için bir süredir girişimlerde bulunan Sarı-lacivertlilerin gündemine bir Arjantinli yıldızı daha aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!

RESMİ GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Takvim'in haberine göre, yönetimin formasını giyen ile ilgilendiği belirlendi. Arjantinli futbolcuyla ilgili resmi girişimlerin kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!

İngiliz basınına göre 'ta gözden düşen ve takımdan ayrılması gündeme gelen Lanzini için yönetiminin kiralama formülü düşündüğü belirtiliyor.

Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!

23 MAÇTA GOL ATAMADI

Kulübü ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Tangocu bu sezon 'de 23 maça çıktı. Lanzini gol atma başarısı gösteremezken, takımına 3 asistlik katkı verdi.

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Fenerbahçe'ye Tangocu 10 numara!
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