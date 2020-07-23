Hakan Çalhanoğlu İtalya’yı büyülüyor

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu rüzgârı esiyor. Milan'da forma giyen milli futbolcu, corona virüsü nedeniyle lige verilen aradan sonra oynadığı 10 maçta 4 gol, 7 asistlik performansla takımını sırtladı.

Son olarak Sassuolo ile deplasmanda oynayan maçta Ibrahimovic'in attığı 2 golün de asistini yapan Hakan, Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile birlikte gole en çok katkı veren oyuncu oldu.

Ronaldo ise bu dönemde 9 gol ve 2 asist ile oynadı. Fransız L'equipe gazetesinin haftanın 11'ine aldığı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da da manşetleri süsledi.



