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’yı büyülüyor

İtalyan devi Milan'da forma giyen milli yıldızımız , corona virüsü sonrası müthiş bir çıkış yakaladı. Pandemi öncesi 22 maçta 3 gol atıp 1 asist yapan Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrası 10 maçta 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Hakan Çalhanoğlu İtalya’yı büyülüyor

İtalya'da Hakan Çalhanoğlu rüzgârı esiyor. Milan'da forma giyen milli futbolcu, corona virüsü nedeniyle lige verilen aradan sonra oynadığı 10 maçta 4 gol, 7 asistlik performansla takımını sırtladı.

Son olarak Sassuolo ile deplasmanda oynayan maçta Ibrahimovic'in attığı 2 golün de asistini yapan Hakan, Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ile birlikte gole en çok katkı veren oyuncu oldu.

Ronaldo ise bu dönemde 9 gol ve 2 asist ile oynadı. Fransız L'equipe gazetesinin haftanın 11'ine aldığı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da da manşetleri süsledi.

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Hakan Çalhanoğlu İtalya’yı büyülüyor
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