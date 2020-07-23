Juventus'un şampiyonluğuna Udinese engel oldu! Udinese 2-1 Juventus

Serie A lideri Juventus, ligin 35. haftasında Udinese deplasmanında sahaya çıktı. En yakın takipçisi Atalanta'nın 6 puan önünde olan Juve, bu maçı kazansaydı puan farkını 9'a çıkaracak ve bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecekti.



Ancak Juventus 42. dakikada Matthijs de Ligt'in golüyle 1-0 öne geçse de mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı ve şampiyonluğu önümüzdeki haftaya bıraktı. Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Ilija Nestorovski ve 90+2'de Fofana kaydetti. Bu sonucunda ardından Juventus, Serie A'da sahaya çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet alabilmiş oldu.



Torino ekibi önümüzdeki hafta sahasında Sampdoria'yı ağırlayacak ve şamoiyonluğunu ilan etmeye çalışacak. Puanını 39 yapan Udinese ise Cagliari deplasmanına konuk olacak.



Mücadelde Merih Demiral yedekler arasında yer aldı ancak forma şansı bulamadı.