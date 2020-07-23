Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray mesajı!

MERT Hakan Yandaş'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray, rövanşı Kerem Aktürkoğlu ile aldı. 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'un golcüsü Kerem'e ilk teklif sarı-lacivertlilerden geldi ancak F.Bahçe cephesi oyuncuyu ilk planda kiralık yollayacağını söyledi. Bunun üzerine devreye girenSezon sonunda serbest kalacak Kerem için bonservis ödenmeyecek. 3. Lig play-off'unda Artvin Hopa karşısında hat-trick yapan genç futbolcu, performansıyla alkış aldı. 21 yaşındaki oyuncu A Spor'a şunları söyledi:Görüşmeleri menajerler yapıyor. Ben lige odaklandım. Hakkımızda hayırlısı olsun."