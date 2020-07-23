Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaray mesajı!

MERT Hakan Yandaş'ı F.Bahçe'ye kaptıran G.Saray, rövanşı Kerem Aktürkoğlu ile aldı. 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'un golcüsü Kerem'e ilk teklif sarı-lacivertlilerden geldi ancak F.Bahçe cephesi oyuncuyu ilk planda kiralık yollayacağını söyledi. Bunun üzerine devreye giren G.Saray, A Takım'da yer alma garantisi vererek transferi bitirdi.
Sezon sonunda serbest kalacak Kerem için bonservis ödenmeyecek. 3. Lig play-off'unda Artvin Hopa karşısında hat-trick yapan genç futbolcu, performansıyla alkış aldı. 21 yaşındaki oyuncu A Spor'a şunları söyledi: "Kendimi Süper Lig'de kanıtlayıp Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum. İsmimin G.Saray ile anılması gurur verici. Ama ben öncelikle Erzincan'a kupayı götürmek istiyorum.
Görüşmeleri menajerler yapıyor. Ben lige odaklandım. Hakkımızda hayırlısı olsun."