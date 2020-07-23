Lille’in yeni golcüsü Burak Yılmaz

İlerleyen yaşına rağmen Avrupa kulüperinin gözdesi olan Burak Yılmaz'a en ciddi teklif Lille'den gelmişti. Fransız takımının sportif direktörü Luis Campos, İstanbul'da görüştüğü tecrübeli futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi. Burak için 2.5 milyon Euro garanti ücreti gözden çıkaran Lille, oyuncudan bonservisini kendisinin almasını istedi. Bununla birlikte 35 yaşındaki yıldıza Beşiktaş'tan alacağı olan 12 milyon TL'nin yarısını karşılama sözü verildi.



36 MİLYON TL'LİK MALİYETTEN KURTULDU

Beşiktaş yönetimi, Burak alacağının 6 milyon TL'sini bırakınca bu transfere onay verdi. Yıldız futbolcunun gidişiyle birlikte siyah-beyazlılar önemli bir maliyetten kurtulmuş oldu. Oyuncu yeni devreye girecek sözleşmesiyle iki yıl için Beşiktaş'tan 25.2 milyon TL garanti para alacak, bonuslarla birlikte bu rakam 30 milyon TL'yi aşacaktı. Alacağının yarısını bırakmasının ardından Kartal'ın kasasında kalan para 36 milyon TL civarında.



YUSUF VE ZEKİ'NIN TAKIM ARKADAŞI OLDU

Burak Yılmaz, Lille'de neredeyse hiç yabancılık çekmeyecek. Yeni takımında Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile birlikte forma giyecek olan yıldız futbolcu, böylece uyum sorununu da en kısa sürede ve en hafif şekilde atlatma fırsatını yakalayacak.



BİR GÖRÜŞ / Bülent Timurlenk



BEŞİKTAŞ YERİNİ DOLDURAMAZ

FRANSIZLAR açısından Burak'ı şöyle tarif edeyim; EURO 2020'ye katılacak milli takımlardan birinin birinci santrforunu bedava almak istemez misiniz? Evet Burak Yılmaz 35 yaşında ama Lille de geçen sezon 80 milyon Euro'ya Arsenal'e gönderdiği Nicolas Pepe'den sonra bu sezon da Victor Osimhen'i rekor fiyatla satacak. Napoli ile pazarlıklarda dönen para 60 milyon Euro… Bu Beşiktaş için elbette büyük kayıp olur. Pandemi döneminde bu kadar ekonomik sıkıntı varken Burak kalitesinde bir santrforu bulabilmek çok zor. Burak açısından bakarsak da Lille'de 38 lig maçında forma giymeyeceği kesin. Lille, mutlaka onun önüne bir santrfor alabilir. Ayrıca ellerinde genç İkone var. Ancak Yusuf ve Zeki'nin olduğu takım için tercih edilmesi bir tesadüf değil.