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Luce'nin yeni takımı belli oldu! Dynama Kiev...

'de ve 'ta görev yapan ve birçok başarı elde eden son olarak da A 'ı çalıştıran Rumen teknik adam 'nun yeni takımı ekibi oldu.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 15:51 Son Güncelleme: 23.7.2020 15:57 ABONE OL
Luce'nin yeni takımı belli oldu! Dynama Kiev...

Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu. Ukrayna ekibi, Dinamo Kiev, 74 yaşındaki deneyimli antrenörle sözleşme imzalandığını duyurdu. Sözleşme süresinin 2+1 yıllık olacağı ifade edildi.

Deneyimli teknik adam daha önce de Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'i çalıştırmış ve önemli başarılar elde etmişti. Ukrayna'ya döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Lucescu, "Dinamo Kiev'de çok yetenekli oyuncular var. Hak edilen sonuçların alınacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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Luce'nin yeni takımı belli oldu! Dynama Kiev...
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