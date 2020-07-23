Novak’a 440 bin Euro zam

Şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı sezonda hakem hatalarıyla Başakşehir'e geçilen Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarınaardından hız verecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nunsözlerinden sonra gözler sözleşmesi bitecek futbolculara çevrildi.İsmi Fenerbahçe ile anılan 30 yaşındaki oyuncunun, Konyaspor maçı sonrasıaçıklaması kalmaya sıcak olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Yönetim de Novak için fedakârlık yapacak. Bu sezon 860 bin Euro garanti ücret ödenen sol beke yeni sözleşmede 440 bin Euro'luk zamla 1.3 milyon Euro teklif edilecek.