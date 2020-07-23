Pazarspor - Nevşehir Belediyespor | CANLI İZLEYİN

Pazarspor Nevşehir Belediyespor, TFF 3. Lig Play - Off yükselme maçında karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER:
Pazarspor: Ebubekir Elihoş, Şeyhmus Aksu, Mehmet Eksik, Kadir Kaan Yurdakul, Mithat Pala, Cevat Kuy, Aykut Civelek, Fatih Ergen, Can Vural, Mete Karahan, Mehmet Aytemiz
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan, İlker Günaslan, Onur Ural, Ethem Pülgir, Okan Duran, Youssef Yeşilmen, Muhammed Emin Balcılar, Alper Yener, Yasin Dülger, Oktay Gümüş, Emre Gemici
PAZARSPOR NEVŞEHİR BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
TFF 3. Lig 3. Grup play-off yarı final mücadelesinde Pazarspor, Nevşehir Belediyespor karşılaşıyor. Saat 22.00'de başlayan zorlu mücadele A Spor'da yayınlanıyor.