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Son dakika: Hatayspor ile yollarını ayırdı!

2020-2021 sezonunda 'de mücadele edecek olan Hatayspor'da flaş bir gelişme yaşandı. ve ekibi ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Giriş Tarihi: 23.7.2020 15:00 Son Güncelleme: 23.7.2020 15:14 ABONE OL
Son dakika: Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı!

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeni sezonda Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Hatayspor'da ayrılık... Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sosyal medyadan yayınlanan açıklama şöyle:
Teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ve ekibiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine ve ekibine Hatayspor'a emekleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar dileriz.

Bu arada Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya vardı.

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Son dakika: Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı!
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