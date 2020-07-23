Tehlikeli yakınlaşma

Dünyayı aylarca eve hapseden Koronavirüs'e karşı Türkiye başarılı bir mücadele ortaya koydu...Önce Hatayspor'un şampiyonluğunda futbolseverler sokaklara döküldü. Ardından Erzurum'da Süper Lig'e çıkış aynı coşku ile yaşandı. Önceki gün de Bursaspor 3 bin kişi önünde idman yaptı. Pazar günü ise Başakşehir 4 bin kişi önünde tarihinin ilk şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.Yakın temastan uzak durulması gerektiğine vurgu yapıldı. Maske takılmasının gerekliliğinin altı çizildi. Sevinçlerde heyecana kapılan taraftarların kuralları ihlal ettiği, bunun da Koronavirüs'ün bulaşma oranını artırabileceği dile getirildi.SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, seyircilerin kalabalık alanlarda ortaya koyduğu görüntülerin endişe verici olduğunu belirtti. Bakan Koca, "Maçların, açık havada kurulan büyük ekranlardan tribün kalabalığına benzer kalabalıklarca izlenmesi, bulaşmayı kolaylaştırıp, hastalığın yayılma hızını artırabilir. 24, 25 ve 26 Temmuz'da yapılacak son maçlarda futbol coşkusunun salgın tehdidini unutturmayacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.