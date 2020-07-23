Teklifimi kabul etmeyen gider!

Asist Analiz'e konuşan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, üç oyuncunun durumuna açıklık getirdi. Gökhan, Caner ve Dorukhan'la yola devam etmek istediklerini belirten Çebi, "Ancak benim bütçem belli, onlara önerdiğim ücreti kabul ederlerse oynarlar.Allah hepsinin yolunu açık etsin" diye konuştu. Eski yönetime eleştirilerini yineleyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ateşten gömlek giymedim, direkt ateşin içine atladım. Denetleme bittikten sonra hukuk önüne gideceğiz tabii ki…Bunu soracağız. Pepe niye gitti? Parası ödenmediği için. Adamın cebinde 10 lira var. 100 TL'lik topçu alıyor. Beşiktaş'ın marka değeri Pepe'den daha büyük.Sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e değinen Çebi, "Mahkemeye gideceğiz. Verdiğimiz bonservisi de talep edeceğiz. Benden 1.8 milyon Euro alıyor, gittiği yerde 600 bin Euro alınca farkı ben ödeyeceğim. Ben o zaman onu alan yöneticiyi de mahkemeye şikâyet edeceğim. Ruiz gittiği gün G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret ettim. 'Başkan bakın nelerle uğraşıyoruz' dedim. O da 'Benimki de şunu yaptı' diye sinirlendi. Buna sinirlenen bir başkan onu da yapmaz."Çebi, "Sergen Yalçın'ın 8-10 oyuncu istemesi, çok hırslı olduğunu ve şampiyonluğu hedeflediğini gösterir" derken küçük bir dip not ekledi: "Ayrıca hocanın şu anki kadrodan memnun olmadığını anlıyoruz."