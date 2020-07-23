Trezeguet kaçtı kaçacak!

SABAH'ın 19 Haziran'da manşetine taşıdığısarı-kırmızılı kulüp açısından olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Bir ay önce Premier Lig'den düşmesine kesin gözüyle bakılan Aston Villa, Trezeguet'nin golleriyle hayat buldu.Aston Villa'nın Premier Lig'de kalması halindeKüme düşme ihtimalinin gerçekleşmesi halinde ise G.Saray bu transferde F.Bahçe ile çekişecek. Sarı-lacivertliler de ezeli rakibinin listesinde olan Trezeguet'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.Bu arada Belhanda ve Feghouli'yi satış listesine koyan Cimbom, bu oyuncuların yerine Trezeguet'nin yanı sıra Kayserispor'dan Bernard Mensah'ı da gündemine aldı.Kasımpaşa'da oynadığı dönemde Diagne'nin gol krallığında büyük rol oynayan Trezeguet, Crystal Palace ağlarına gönderdiği iki golün ardından Arsenal'i de yıkan isim oldu. Ada'da gündeme oturan Mısırlı yıldız için hocası Dean Smith, "Premier Lig'de Salah gibi olacak" dedi.PREMIER Lig'de 37 puanla 17. sırada yer alan Aston Villa, son hafta pazar günü West Ham ile karşı karşıya gelecek. 3 puan hedefleyen İngiliz ekibi, şayet gelecek sezon Premier Lig'de devam ederse, Trezeguet takımdan ayrılmayacak.GALATASARAY'IN haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı dün Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirildi. Mustafa Cengiz başkanlığında toplanan kurulun sürpriz bir de misafiri vardı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörüyönetime transfer listesini verdiği öğrenildi.