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Welinton’da mutlu sona ulaşıldı

Giriş Tarihi: 23.7.2020 ABONE OL
Welinton’da mutlu sona ulaşıldı
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği eski talebesi Welinton için Alanyaspor'la prensip anlaşmasına vardı. Kulüp adına görüşmeleri yürüten Erdal Torunoğulları'nın Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu ile el sıkıştığı öğrenildi. Alanya, bonservis ödemek istemeyen Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup ve Fatih Aksoy'u istedi. Siyah-beyazlılar ise Mirin, Umut Nayir ve Boyd'dan ikisini teklif etti. Turuncu-yeşilliler ile 2023'e kadar sözleşmesi olan Brezilyalı stoperin, ligin bitmesi ve ufak detayların halledilmesinin ardından siyah-beyazlılara imza atacağı açıklandı.
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Welinton’da mutlu sona ulaşıldı
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