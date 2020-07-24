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transferinde 'ye rakip!

Muriqi'yi yüksek bir bonservis bedeli ile göndererek transfere bütçe yaratmak isteyen , Muriqi yerine forması giyen 'u gündemine aldı. Ancak Akpom transferinde Fenerbahçe'nin karşısına Türk ekibi çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 12:45 ABONE OL
Akpom transferinde Fenerbahçe'ye rakip!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de PAOK'un golcüsü Akpom'un, listenin üst sıralarına yazıldığı duyurulmuştu.

Yunan basınında yer alan bilgilere göre Akpom'un transferi için devreye giren tek kulüp Fenerbahçe değil. Yıldız isme sarı lacivertlilerle beraber bir Türk takımı daha talip oldu.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre ismi sır gibi saklanan bu kulübün Akpom transferi için PAOKlu yöneticilerle transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi.

PAOK SATACAK
Öte yandan Akpom'un Haziran 2021'de sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Akpom'un satışına onay verileceği kaydedildi.

Chuba Akpom, bu sezon toplamda 43 maça çıkarken 10 gol 3 asist üretti.


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Akpom transferinde Fenerbahçe'ye rakip!
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