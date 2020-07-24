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- Tuzlaspor | CANLI İZLEYİN

2. Yarı Final maçında ile Tuzlaspor karşı karşıya geliyor. 'da oynanan zorlu karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. Mücadeleyi canlı olarak sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 19:59 Son Güncelleme: 24.7.2020 20:00 ABONE OL
Ankara Demirspor - Tuzlaspor | CANLI İZLEYİN

TFF 2. Lig Play Off heyecanı devam ediyor. Sakaryaspor'u eleyen Ankara Demirspor ile Kastamonuspor'u saf dışı bırakan Tuzlaspor karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir Babaoğlu

Tuzlaspor: Bayram Olgun ,Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, Göksu Türkdoğan, Batuhan Karadeniz

ANKARA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Calista Sports Center'daki mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı canlı olarak A Spor'dan izleyebilirsiniz...

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Ankara Demirspor - Tuzlaspor | CANLI İZLEYİN
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