Ankara Demirspor - Tuzlaspor | CANLI İZLEYİN

TFF 2. Lig Play Off heyecanı devam ediyor. Sakaryaspor'u eleyen Ankara Demirspor ile Kastamonuspor'u saf dışı bırakan Tuzlaspor karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir Babaoğlu
Tuzlaspor: Bayram Olgun ,Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, Göksu Türkdoğan, Batuhan Karadeniz
ANKARA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Calista Sports Center'daki mücadele saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı canlı olarak A Spor'dan izleyebilirsiniz...