Babel: Galatasaray'da kalıyorum

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Ryan Babel kararını verdi. Ülkesinin basınına konuşan Hollandalı, "Yeniden kiralanacak mısınız?" sorusuna net bir cevap verdi.

Ara transfer sezonunda Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı ancak Hollanda temsilcisinde bekleneni veremeyen Babel, sarı-kırmızılı takımın yolunu tuttu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hollanda basınına açıklamalar yapan Babel Ajax kariyerine ilişkin, "Sezonu bitirememiş olmamız üzücü. Benim için çok kısa sürdü ve ne yazık ki neler yapabileceğimi gösteremedim." dedi.

"GALATASARAY'DA KALIYORUM"



Öte yandan haberde Babel'in şu anda Amsterdam'da olduğu ve gelecek hafta İstanbul'a geleceği bilgisine de yer verildi. Yıldız futbolcu sarı kırmızılılara dönüşü ile ilgili, "Tekrar Galatasaray'a döneceğim ve eskisi gibi, pozitif bir hava yakalayacağız. Ayrıca, Galatasaray'da kalıyorum." dedi.

Babel Galatasaray'da 15 maça çıkarken 5 gol 1 asistlik katkı yaptı.

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