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'ta yerine dünya yıldızı!

Son dakika transfer haberleri... Siyah beyazlı takımdan ayrılması beklenen yerine arayışlara devam eden , aradığı ismi 'de buldu. Beşiktaş, alacaklarına karşılık ayrılan Burak Yılmaz sonrası onun yerini doldurabilecek bir ismi kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 08:30 Son Güncelleme: 24.7.2020 08:45 ABONE OL
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

Burak'ın Lille'e gitmesiyle santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen , kelepir yıldızları gözüne kestirdi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

'de küme düşme hattında yer alan Watford'da oynayan Danny Welbeck listeye girdi..

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

Kariyerine ManU'da başlayan 29 yaşındaki futbolcunun Preston, Sunderland, derken son durağı Watford olmuştu.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar kontratı bulunan İngiliz santrfor, küme düşmeleri halinde takımdan ayrılacak.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

Welbeck'in bonservisini talep edeceği konuşuluyor. Ancak Watford'un 1 yıllık kiralama seçeneği varken oyuncusunu bırakması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

SON MAÇI ÇOK ZOR
Ada'da son hafta pazar günü 18.00'de oynanacak. 20 takımlı ligde 18. sırada bulunan Watford, deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

Watford'un kümede kalması için maçını kazanması ve 'nın, West Ham'a puan kaybetmesi gerekiyor. Ligin ilk yarısında kadroya giremeyen Welbeck, salgın sonrası ise süre bulmaya başladı.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

Son 4 maçın 3'ünde ilk 11'de yer alan İngiliz santrfor, bu sezon toplamda 19 kez forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu 2 kez fileleri sarsabildi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!

Sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabilen Welbeck, hızı ve çabukluğuyla rakip savunmaların korkulu rüyası oluyor.

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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz yerine dünya yıldızı!
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