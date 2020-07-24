Burak Yılmaz’ın yeni yuvası Lille

Türkiye'de 4 büyüklerin de formasını ıslatan Burak Yılmaz, 35 yaşında Fransa'ya yelken açtı. Beşiktaş'taki 1 milyon Euro alacağından vazgeçen ve serbest kalan golcü futbolcu Fransa'nın Ligue 1 takımı Lille ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Cumartesi günü oynanacakYeni takımında Diğer Türk oyuncularveile birlikte forma giyecek olan yıldız futbolcu böylece uyum sorunu çekmeyecek.Bu arada Beşiktaş eski yıldızı Gökhan Töre ile anlaştı.Sergen Yılçın'ın isteği üzerine yıldız oyuncuyla masaya oturanTöre, bonservisini aldığı taktirde siyah- beyazlılarla sözleşme imzalayacak.Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Burak'ın transferinden oldukça mutlu... 53 yaşındaki çalıştırıcı, milli futbolcuyu şu anda takımında forma giyen stoper oyuncusu Jose Fonte'ye benzeterek,Forvet hattına başka takviyelerimiz de olacak" dedi. Golcüleri Osimhen'in Napoli ile adının anıldığını hatırlatan Galtier, "Evet, her yaz en iyi oyuncularımızı kaybediyoruz. Fakat bizim üç sezondur projemiz bu şekilde. Her yıl bu kadar yüksek profilli isimleri kaybettikten sonra yerini nasıl dolduracağımıza dair endişelerimiz oluyor ama atlatıyoruz" dedi.Kartal'da dün bir ayrılık daha yaşandı. Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Boateng, antrenmandan önce teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Ara transfer döneminde İtalya'nın Fiorentina takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen ancak opsiyon hakkı kullanılmayan Boateng, siyahbeyazlı forma ile Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 3 gol attı. Yıldız futbolcu için kulüp "Emeklerin için teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.