Burak Yılmaz’ın yeni yuvası Lille

Türkiye'de 4 büyüklerin de formasını ıslatan Burak Yılmaz, 35 yaşında Fransa'ya yelken açtı. Beşiktaş'taki 1 milyon Euro alacağından vazgeçen ve serbest kalan golcü futbolcu Fransa'nın Ligue 1 takımı Lille ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği mücadelesiyle Kartal'daki son maçına çıkacak olan Kral, ardından resmi imzayı atmak için Fransa'ya gidecek.
Yeni takımında Diğer Türk oyuncular Zeki Çelik
ve Yusuf Yazıcı
ile birlikte forma giyecek olan yıldız futbolcu böylece uyum sorunu çekmeyecek.
GÖKHAN TÖRE YUVAYA DÖNÜYOR
Bu arada Beşiktaş eski yıldızı Gökhan Töre ile anlaştı. Sezonu Yeni Malatyaspor'da geçiren 28 yaşındaki kanat oyuncusu alacaklarına karşılık kulübünden bonservisini talep etti.
Sergen Yılçın'ın isteği üzerine yıldız oyuncuyla masaya oturan Kartal, 2+1 yıllığına prensip anlaşmasına vardı.
Töre, bonservisini aldığı taktirde siyah- beyazlılarla sözleşme imzalayacak.
GALTİER: BURAK'TAN ÇOK ETKİLENDİM
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Burak'ın transferinden oldukça mutlu... 53 yaşındaki çalıştırıcı, milli futbolcuyu şu anda takımında forma giyen stoper oyuncusu Jose Fonte'ye benzeterek, "İkisi de aşağı yukarı benzer yaştalar. Fonte gelip ekibe büyük katkı sağladı. Burak'ı Sportif direktör Luis Campos önerdi, ben de çok etkilendim.
Forvet hattına başka takviyelerimiz de olacak" dedi. Golcüleri Osimhen'in Napoli ile adının anıldığını hatırlatan Galtier, "Evet, her yaz en iyi oyuncularımızı kaybediyoruz. Fakat bizim üç sezondur projemiz bu şekilde. Her yıl bu kadar yüksek profilli isimleri kaybettikten sonra yerini nasıl dolduracağımıza dair endişelerimiz oluyor ama atlatıyoruz" dedi.
BOATENG VEDA ETTİ
Kartal'da dün bir ayrılık daha yaşandı. Beşiktaş'ın Ganalı futbolcusu Boateng, antrenmandan önce teknik ekip ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Ara transfer döneminde İtalya'nın Fiorentina takımından kiralık olarak kadroya dahil edilen ancak opsiyon hakkı kullanılmayan Boateng, siyahbeyazlı forma ile Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 3 gol attı. Yıldız futbolcu için kulüp "Emeklerin için teşekkür ederiz" mesajını paylaştı.