Can atan gelecek

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, gelecek sezona dair transfer politikalarını yakın çevresine anlattı.olduğunun altını çizen Belözoğlu, "Her futbolcu çocukken büyük takımda oynama hayali kurar. Fenerbahçe her çocuğun hayalidir. Transfer stratejimizi bunun üzerine kuruyoruz.dedi.Yeni sportif direktörBiz transferden çok bir felsefeyi getirmeyiistiyoruz.Bunu kısa süreiçerisinde hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.