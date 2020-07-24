Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor

Yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Sözleşmesi sona eren Boateng'in yanı sıra Lille'e transfer olan Burak Yılmaz da takımdan ayrıldı. Öte yandan sözleşmesi biten isimlerden biri olan Gökhan Gönül'ün de yönetimin sunduğu teklifi kabul etmediği ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtiliyor.

Siyah-beyazlı ekipte geleceği merak edilen isimlerden biri de Caner Erkin. beIN Sports'ta yer alan habere göre, Beşiktaş yönetimi ile Caner Erkin arasındaki görüşme olumsuz sonuçlandı. Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin de Beşiktaş'tan ayrılma kararı aldı.

Caner Erkin'in de Gökhan Gönül gibi Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor.