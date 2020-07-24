Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'den Giuliano bombası! Görüşme gerçekleşti

'den bombası! Görüşme gerçekleşti

'den Al-Nassr'a olan , ekibinden 5 aydır maaş alamadığı için 'ya başvurmuştu. Brezilyalı yıldızın menajeri Giuliano'yu bedelsiz olarak kadrosuna Fenerbahçe'ye getirebileceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 24.7.2020 23:06 ABONE OL
Fenerbahçe'den Giuliano bombası! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına satmıştı. Giuliano, 22 Haziran'da 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula sarı-lacivertlilere önerildi.

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili ilk görüşmenin Koç Holding'de yapıldığı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunu sarı-lacivertli ekibe bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti. (TRT Spor)

Fenerbahçe'de 8 ismin bileti kesildi!

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'den Giuliano bombası! Görüşme gerçekleşti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA