Fenerbahçe'den Giuliano bombası! Görüşme gerçekleşti

Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı 2018'de 10.5 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına satmıştı. Giuliano, 22 Haziran'da 5 aydır maaş alamadığı için FIFA'ya başvuruda bulunmuştu.
MENAJERİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ
Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Giuliano de Paula sarı-lacivertlilere önerildi.
30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili ilk görüşmenin Koç Holding'de yapıldığı öğrenildi.
Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunu sarı-lacivertli ekibe bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti. (TRT Spor)Fenerbahçe'de 8 ismin bileti kesildi!