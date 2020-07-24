Gençlerimiz kapış kapış

Türk futbolunun genç yıldızları Avrupa kapısına dayandı… TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da başarılı bir performans sergileyen 19 yaşındaki stoper Cenk Özkaçar, Fransız ekibi Lyon ile 5 yıllık anlaşma sağladı.Eskişehir altyapısından yetişen ve kısa sürede A Takıma yükselen 17 yaşındaki forvet Metehan Altunbaş da, Avusturya ekibi LASK Linz ile anlaştı. Son olarak Süper Lig şampiyonu Başakşehir'in altyapısına gelen Ahmet Deha Sarıahmet İspanya'nın dünya devi ekibi Real Madrid ile ön anlaşma imzaladı. 17 yaşındaki orta saha Madrid'in kendisini 1.5 yıldır takip ettiğini belirtip,ifadesini kullandı.Altay'da 16 resmi maçta 991 dakika süre aldıEskişehir'de 9 maça çıktı. 1 gol 1 asitle oynadı.Genç takımlarda 79 maçta 34 gol attı.