Kaan Ayhan kimi seçecek?

Yabancı oyuncu sayısının değişmesi ile birlikte takımlar da Türk statüsünde oynayabilecek isimler için yarışa başladı. Schalke alt yapısından yetişen ve şu anda Fortuna Düseldorf forması giyen Kaan Ayhan için başta Trabzonspor ve G.Saray olmak üzere büyük bir savaş var. Piyasa değeriolan oyuncunun kontratındamaddesi bulunduğunu menajeri Ayhan Çalışkan açıklarken, bu durum iştahları da kabarttı.25 yaşındaki oyuncu için iddialı ekiplerin başında Trabzonspor geliyor. Stoper hattına yerli takviyesi için Kaan Ayhan üzerinde yoğunlaşan yönetimin elini güçlendiren faktör ise oyuncunun ailesi oldu.Bu sezon sakatlıklar nedeniyle Ryan Donk'u zorunlu olarak o bölgeye çeken ve Ahmet Çalık'ı yetersiz bulan teknik heyet 17 yaşındaki Emin Bayram'a zaman zaman şans vermişti.28 kez A Milli Takım forması da giyen oyuncu için ısrarcı.Bundesliga 1'den alt lige düşen Alman ekibi, oyuncunun düşük maliyetle gitmesini engellemek adına serbest kalma maddesinin kaldırılmasını içeren yeni bir kontrat teklifini iletip yanıt beklemeye koyuldu.