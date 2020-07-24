Kartal golcüsünü buldu: Keita-Ruel

Burak Yılmaz'ı Lille uğurlamaya hazırlanan ve bu nedenle transferde forvete ağırlık veren Beşiktaş'ın Daniel Keita-Ruel ile el sıkıştığı ileri sürüldü.İnternet sitesi, Fussballeck ve Reviersport dergisi ise Keita-Ruel'ebelirtti. 1.85 boyunda olan; Almanya, Fransa ve Senegal vatandaşlıkları bulunan Keita- Ruel, ceza sahası içinde her iki ayağını da etkili bir şekilde kullanabiliyor.Keita-Ruel, bu sezon Greuther Fürth forması ile çıktığı 29 maçta 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.Beşiktaş, 1 yıllık sözleşmesi olan ancak zam talep eden Dorukhan Toköz'le anlaşmaya vardı. Eski yönetimin 1.2 milyon Euro'luk teklifine önce 'Evet' diyen, daha sonra 1.7 milyon Euro isteyen 24 yaşındaki futbolcu, başkan Ahmet Nur Çebi ile yaptığı görüşme sonrası 1.3 milyon Euro'ya el sıkıştı. Dorukhan'ın önümüzdeki günlerde 3+1 yıllık mukaveleye imza atacağı belirtildi.