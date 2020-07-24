Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI İZLEYİN

TFF 2. Lig'de play-off heyecanı sürüyor. Beyaz Grup yarı final karşılaşmasında Manisa FK ile Sancaktepe FK, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER

Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahman, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan

Sancaktepe FK: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan