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Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI İZLEYİN

1. 'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı Manisa FK ile Sancaktepe FK arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 24.7.2020 22:07 Son Güncelleme: 24.7.2020 22:09 ABONE OL
Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI İZLEYİN

TFF 2. Lig'de play-off heyecanı sürüyor. Beyaz Grup yarı final karşılaşmasında Manisa FK ile Sancaktepe FK, Antalya Titanic Mardan Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İLK 11'LER

Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahman, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan

Sancaktepe FK: Emre, Erdinç, David Deniz, Melik, Alaattin, Can, Halil, Mehmet Ozan, Mert, Muharrem, İrfan

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Manisa FK - Sancaktepe FK | CANLI İZLEYİN
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