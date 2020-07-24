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Milan 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU

A'nın 36'ıncı haftasında Milan sahasında Atalanta ile karşı karşıya geldi. 'da oynnan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibin golünü 14'üncü dakikada kaydetti.

Giriş Tarihi: 25.7.2020 00:52 ABONE OL
Milan 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandıç

HAKAN'DAN MUHTEŞEM FRİKİK

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı muhteşem bir frikik golü ile öne geçti.

Ceza sahası sol çaprazında toğun başına geçen Milli yıldız açısı dar olmasına rağmen kaleyi düşündü ve jeneriklik bir gole imza attı.


Atalanta'nın beraberlik sayısını ise 34'üncü dakikada Duvan Zapata kaydetti.

Bu sonucun ardından Atalanta 75 puana yükselirken Milan ise puanını 60 yaptı.

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Milan 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU
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