Milan 1-1 Atalanta | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın 36. hafta mücadelesinde Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, sahasında Atalanta'yı konuk etti.

San Siro'da oynanan karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandıç

HAKAN'DAN MUHTEŞEM FRİKİK

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun attığı muhteşem bir frikik golü ile öne geçti.

Ceza sahası sol çaprazında toğun başına geçen Milli yıldız açısı dar olmasına rağmen kaleyi düşündü ve jeneriklik bir gole imza attı.





Atalanta'nın beraberlik sayısını ise 34'üncü dakikada Duvan Zapata kaydetti.

Bu sonucun ardından Atalanta 75 puana yükselirken Milan ise puanını 60 yaptı.