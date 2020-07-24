Son dakika: Tahkim Kurulu'ndan yabancı kuralı kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, 9 Süper Lig kulübünün yeni yabancı kuralıyla ilgili itiraz başvurusunu reddetti.



TFF Tahkim Kurulu'nun 24 Temmuz 2020 tarihli kararları açıklandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir, Kasımpaşa, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Göztepe'nin yeni yabancı kuralıyla ilgili Tahkim Kurulu'na yaptıkları itiraz reddedildi ve yabancı sınırı onandı.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"TFF Tahkim Kurulu 24 Temmuz 2020 günlü (34) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2020/170- K.2020/170

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında alınan "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

2. E.2020/171- K.2020/171

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

3. E.2020/172- K.2020/172

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

4. E.2020/173- K.2020/173

Sivas Spor Kulübü Derneği'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Sivas Spor Kulübü Derneği'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

5. E.2020/174- K.2020/174

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

6. E.2020/175- K.2020/175

Antalya Spor Faaliyetleri Tic. San. A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Antalya Spor Faaliyetleri Tic. San. A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

7. E.2020/176- K.2020/176

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 24.07.2020 Cuma günü saat 16:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin vekili Av. Özge Tokarlı Gündüz'ün ve Türkiye Futbol Fedarasyonu Vekili Av. Hazer Akil'in hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı.Yapılan müzakere neticesinde;

- TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

8. E.2020/177- K.2020/177

Göztepe A.Ş.'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Göztepe A.Ş.'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

9. E.2020/179- K.2020/178

Alanya Spor Kulübü Derneği'nin TFF Yönetim Kurulu'nun 08.07.2020 tarihli 40 sayılı toplantısında "Süper Lig'de Yabancı Futbolcu ve Oyuncu Uygunlukları" ile ilgili kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Alanya Spor Kulübü Derneği'nin itirazının reddine, oybirliği ile,

10. E.2020/184- K.2020/179

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Necati Ateş ile ilgili PFDK'nın 16.07.2020 tarihli E.2019-2020/851 K.2019-2020/1014 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Necati Ateş'in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu"