Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar

Küresel coronavirüs pandemisi sebebiyle sekteye uğrayan ancak aradan geçen süre sonunda ülkemizde devreye alınan normalleşme planıyla birlikte TFF kararıyla kalan 8 hafyalık fikstürün oynanmasına karar verilen Süper Lig'de sezon sonu yaklaşıyor. Başakşehir'in şampiyon olduğu sezonda ligdeki takımların hangilerinin Avrupa'ya gideceği merak konusu oldu. Bu kapsamda Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Sorusunun yanıtları öğrenilmek isteniyor. İşte UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar…
Süper Lig'in Dozer Cemil sezonunu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak takımlara ilişkin detaylar şöyle;
Süper Lig'in Dozer Cemil sezonunda ligi 1.sırada tamamlayarak şampiyon olan Başakşehir takımı önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandı.
Ligde 2. Sırada yer alan Trabzonspor UEFA tarafınca verilen Avrupa Kupaları'ndan men cezası nedeniyle CAS'a başvuruda bulunmuştu. Bu men cezasının CAS'tan dönmesi ve 2. Sıradaki yerini koruması durumunda bordo-mavili ekip gelecek sezonda Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turuna katılmaya hak kazanacak.