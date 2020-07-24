Süper Lig’de hangi takımlar Avrupa’ya gidecek? UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takımlar

Küresel coronavirüs pandemisi sebebiyle sekteye uğrayan ancak aradan geçen süre sonunda ülkemizde devreye alınan normalleşme planıyla birlikte TFF kararıyla kalan 8 hafyalık fikstürün oynanmasına karar verilen Süper Lig'de sezon sonu yaklaşıyor. Başakşehir'in şampiyon olduğu sezonda ligdeki takımların hangilerinin Avrupa'ya gideceği merak konusu oldu. Bu kapsamda Süper Lig'de hangi takımlar Avrupa'ya gidecek? Sorusunun yanıtları öğrenilmek isteniyor. İşte UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar…

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR AVRUPA'YA GİDECEK?

Süper Lig'in Dozer Cemil sezonunu üst sıralarda tamamlayarak Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanacak takımlara ilişkin detaylar şöyle;