Süper Lig'de hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar ve puan durumu tablosu!

Süper Lig'de düşme hattının kaderi, 34. hafta oynanacak maçlar ile belli olacak. MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşecek iki takım, 25 Temmuz 2020 Cumartesi günü oynanacak olan maçların ardından netleşecek. Bu noktada, 'Süper Lig'de hangi takımlar küme düşecek?' sorusunun yanıtı da merak konusu oldu. İşte, Süper Lig'de güncel puan durumu ve küme düşme hattı hakkında son bilgiler...

SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Son sıradaki MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak. Ligde 32'şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35'er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.

Lige tutunmak için Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor'a birer puan yeterken, kümede kalacak takımlar averaj sonucunda da belli olabilir.

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