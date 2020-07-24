Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu belli oldu! Nwakaeme...

Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un maçı kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavili takımda yıldız futbolcu Nwakame sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 34. haftasında oynayacağımız Kayserispor maçı kamp kadromuz belli oldu. Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MANUEL DA COSTA

MAJID HOSSEINI

JOAO PEREIRA

KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

BADOU NDIAYE

JOSE SOSA

GUILHERME

ABDÜLKADİR ÖMÜR

BİLAL BAŞACIKOĞLU

YUSUF SARI

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

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