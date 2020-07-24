Yönetimden mesaj: Köstebek bizde değil!

G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe maçından sonra Arda Turan'la ilgili sorulara "Kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan haberleri veren kim? Buraya bakmakta fayda var" cevabını vermişti. Terim, Çarşamba günü TT Stadı'nda Başkan Mustafa Cengiz, yöneticiler Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile bir araya geledi. Toplantıda geride kalan sezon değerlendirildi ve yeni sezon planlaması yapıldı.tarihinin önemli golcülerinden Faustino Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan vatandaşı Falcao'ya, "ABD'ye git" tavsiyesinde bulundu. Beckham'ın kurduğu İnter Miami'nin istediği konuşulan Falcao için Asprilla, "Onun yaşındaki oyuncular kariyerini iyi tamamlamalı" dedi.FATİH Terim'in isteği ile Köln forması giyen Türk asıllı oyuncu Salih Özcan da G.Saray'ın transfer listesine girdi. Bundesliga 2'de 28 maça çıkan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu 5 gol, 7 asist ile takımına önemli katkı verdi.