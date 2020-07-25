Ailesi için de gitmek istedi

Geçen sezonun devre arasında ikinci kez geldiği Beşiktaş'ta kaptanlığa kadar yükselen ve futbolu siyahbeyazlı forma altında bırakmak istediğini defalarca dile getiren Burak Yılmaz'ın Lille transferi resmiyet kazandı.Daha önce kariyerinde başarılı bir Çin deneyimi bulunan Burak Yılmaz'ın Lille'in teklifini kabul etmesinde iyi bir kontratın yanı sıra ailesinin de etkili olduğu bildirildi. Burak'ın Fransa'da kendisi ve ailesi için oturma hakkı almak adına Lille'e "Evet" dediği gelen bilgiler arasında.Burak, dünkü idman öncesi tesislere gelerek teknik heyet ve futbolcularla vedalaştı. Yıldız oyuncu,ifadelerini kullandıBEŞIKTAŞ cephesi, Burak Yılmaz'ın bugünkü G.Birliği maçında oynamasını istedi. Ancak Lille Teknik Direktörü Galtier'den izin çıkmadı. Galtier, "Sakatlık riskinden uzak durmalısın. Ayrıca 1 Ağustos'ta Portekiz'de başlayacak olan kampa dinlenerek gelmelisin" diyerek Burak'a G.Birliği karşılaşmasında oynamamasını iletti. Yıldız futbolcu bu doğrultuda karşılaşma öncesinde Beşiktaş defterini kapattı.